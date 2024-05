Fugge sullo scooter rubato Polizia recupera il mezzo

In sella al motorino rubato incrocia la Volante e scatta l’inseguimento. Intrappolato in una strada chiusa, abbandona il mezzo e scappa scavalcando la recinzione di una casa. E lo scooter torna tra le mani della proprietaria.

È quanto accaduto nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, poco prima delle 19. La Volante del commissariato di polizia era ferma in fila, per via del solito traffico, in via Silvio Pellico, a Santa Maria Apparente. A un certo punto, di fianco è passato uno scooter. Gli agenti sono riusciti a vedere la targa del ciclomotore, condotto da un uomo presumibilmente nordafricano, e a ricordare che proprio quella targa apparteneva a uno scooter che era stato rubato.

Un paio di giorni prima, infatti, una donna del posto si era recata negli uffici del commissariato di polizia per sporgere denuncia di furto. Così gli agenti hanno seguito lo scooter e chi guidava, dopo essersi accorto dell’auto della polizia proprio dietro, si è dato alla fuga, zigzagando tra le vetture in via Dante Alighieri, nel cuore del quartiere di San Marone. Poi lo scooter ha svoltato improvvisamente su via Montale, che è una strada chiusa.

A quel punto, rimasto in trappola, l’uomo ha abbandonato il mezzo sull’asfalto ed è scappato, scavalcando la recinzione di una abitazione. Gli agenti hanno subito recuperato lo scooter che, dopo le formalità di rito, è stato riconsegnato alla legittima proprietaria.

Nulla da fare per il fuggitivo che è riuscito a farla franca. Aveva il volto in parte travisato da una bandana.