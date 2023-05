Fuggito dall’ospedale Riportato in Francia

Un ex militare della Legione straniera francese era fuggito circa un mese fa dall’ospedale psichiatrico dove era ricoverato (nella cittadina di Niort sulla costa ovest), per poi essere rintracciato nei giorni scorsi nelle Marche. Così l’equipaggio della Croce Rossa di Porto Potenza, insieme al presidente Matteo Carlocchia, ha deciso nel weekend di riportarlo in Francia. A darne notizia è stata proprio l’associazione di soccorso. "Era stato ritrovato nelle Marche e condotto all’ospedale regionale di Torrette – spiega la Croce Rossa –. Grazie al lavoro del servizio sociale ospedaliero è stato possibile risalire alla sua città di provenienza e contattare chi si occupava di lui in quel momento. Come Croce Rossa abbiamo offerto il nostro sostegno, attivandoci per organizzare un viaggio che lo riportasse nella sua terra natale. Nonostante la distanza di oltre 1500 chilometri che lo separava dalla Francia, abbiamo messo in atto tutti gli sforzi necessari per rendere possibile il suo ritorno. Grazie alla dedizione dei volontari, l’uomo è stato accompagnato in un lungo viaggio di 16 ore, con soste strategiche per garantire il suo benessere lungo il percorso. Alla fine, il nostro equipaggio è stato calorosamente accolto dal personale sanitario francese Durante la visita, siamo stati guidati nell’ospedale francese, visitando il pronto soccorso, la centrale operativa e i mezzi di soccorso".