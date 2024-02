Fumagalli alla Bit. Materiale della città nello stand ’Noi Marche’

Sarà il biker Mauro Fumagalli l’unico civitanovese presente alla Bit, la Borsa internazionale del turismo, in programma da oggi a martedì nei padiglioni Allianz di Milano. Per lo stesso evento, non è invece prevista la partecipazione della Dmo (realtà di promozione turistica che unisce le varie associazioni cittadine, ndr) e di rappresentanti istituzionali del Comune, mentre il materiale relativo alla nostra città sarà esposto all’interno dello stand ‘Noi Marche’, progetto che unisce 26 comuni marchigiani con Civitanova capofila. Tra le varie iniziative di ‘Noi Marche’, spicca l’itinerario ‘Strade di Marca’, ideato proprio da Mauro Fumagalli. "Nelle ultime settimane – spiega – si sono uniti al nostro progetto anche Ancona, San Benedetto del Tronto, Tolentino e Corridonia, quindi il percorso, che prima era di 470 chilometri, aumenterà". ‘Strade di marca’ coinvolge comuni delle province di Macerata, Fermo, Ascoli ed Ancona. "Alla fiera distribuiremo brochures e altro materiale – aggiunge Fumagalli - inoltre incontreremo tour operator e associazioni anche al di fuori". Il biker è reduce dall’esperienza della ‘Bike Long ride Marche-Europe’, la traversata in bicicletta da Civitanova a Bruxelles realizzata lo scorso settembre.

f. r.