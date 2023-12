Fumi e gas scaricati in aria. Sette multe a una fonderia

Sette sanzioni sono scattate per una fonderia di Caldarola, accusata di scaricare in aria fumi e gas del suo ciclo produttivo. Le indagini sono state condotte dai militari del Nucleo carabinieri forestale di Camerino, con il supporto tecnico dell’Arpam, e sono partite dopo le ripetute segnalazioni da parte dei residenti sulle emissioni di polveri, fumi e esalazioni nell’aria da parte della fonderia. Dai controlli, è emerso che in effetti fumi ed emissioni gassose provenienti dal ciclo produttivo di un impianto di lavorazione industriale della ghisa finivano in alcuni casi direttamente in atmosfera. Per questo i militari hanno firmato ben sette sanzioni amministrative, per un importo che va da 1.500 euro a 15mila euro, per il mancato rispetto delle prescrizioni previste nella Autorizzazione integrata ambientale. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri forestali, in varie occasioni, nei mesi di ottobre e novembre, l’azienda di Caldarola non avrebbe adottato le misure opportune per evitare le emissioni diffuse di fumi e polveri provenienti dal ciclo di produzione del materiale in ghisa. La Regione Marche, in qualità di ente competente a irrogare la sanzione, dovrà quantificare l’importo e ordinare il pagamento ai trasgressori. Oltre a questo sono state segnalate anche violazioni penali per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, per le mancate comunicazioni di modifica degli impianti e per violazioni edilizie e paesaggistiche su un edificio all’interno dell’impianto produttivo.