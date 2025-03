Fumo dal vano motore dell’autobus degli studenti. Traffico in tilt all’ora di punta nella città alta

Esce il fumo dal vano motore dell’autobus, studenti costretti a scendere e traffico in tilt. È quanto accaduto nella prima mattinata di ieri, poco prima delle 8, a Civitanova Alta lungo la strada delle Vergini. Dal vano motore di un autobus, che stava portando gli studenti diretti a scuola, improvvisamente è cominciato ad uscire del fumo. Il mezzo, che stava percorrendo un tratto in salita, si è immediatamente fermato e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per fortuna si trattava soltanto di un tubo dell’acqua che si era surriscaldato, e l’allarme è presto rientrato. Sul posto è sopraggiunto un altro autobus, che ha caricato gli studenti e li ha fatti arrivare a destinazione. L’imprevisto però ha causato parecchi rallentamenti al traffico. La strada, infatti, a quell’ora del mattino è solitamente molto trafficata. Fino alla fine dell’intervento di messa in sicurezza, i veicoli hanno percorso la strada a senso unico alternato.