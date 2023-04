Fumogeni e insulti alla Tardella: tifosi assolti

Per i disordini durante una partita della Maceratese, un gruppo di tifosi era finito sotto processo con le accuse di oltraggio, minacce e lancio di fumogeni. Ma sono stati tutti assolti. All’esame del tribunale erano finiti gli episodi dell’ultima partita della S. S. Maceratese, il 7 maggio 2017 all’Helvia Recina. Senza steward, la società aveva dovuto far disputare la gara contro Venezia a porte chiuse. Ma un gruppo di circa 150 ultras si erano piazzati nella strada sopra allo stadio, via Palmieri, e da lì avevano seguito il match. A un certo punto però un fumogeno lanciato da quella specie di terzo anello aveva fatto incendiare una siepe, erano partiti insulti vari e anche minacce, indirizzati – secondo l’accusa – alla presidentessa Maria Francesca Tardella e all’avvocato Federico Valori, e alla polizia che si occupava dell’ordine pubblico. Dopo le indagini, dieci tifosi erano finiti sotto accusa. In cinque avevano subito chiesto la messa alla prova, con la quale hanno archiviato il procedimento. Altri cinque invece hanno scelto la via del processo, che si è concluso l’altro giorno. Il pm Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a un anno e due mesi per tutti. Il giudice Federico Simonelli invece li ha assolti: per quanto riguarda le minacce a Tardella e Valori, non essendo gravi e mancando la querela, non c’era la condizione di procedibilità; per gli insulti oltraggiosi alla polizia, dalle immagini non era possibile capire a chi fossero rinvolti; quanto infine al lancio del fumogeno, uno degli imputati è stato assolto per non aver commesso il fatto, e un altro perché non era dimostrato che il suo fumogeno fosse quello arrivato alla siepe. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Luca Froldi, Giancarlo Giulianelli (sostituito dal collega Froldi) e Paolo Parisella (sostituito dalla collega Melissa Basilici).