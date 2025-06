Palloncini verdi e bianchi ai funerali di Gessica Vulpe: "Ogni partita sarà per te. Non ci lascerai mai soli"

Tolentino, 10 giugno 2025 – “Schiaccia più forte che puoi anche da lassù. Per sempre con noi Gessi”. Uno striscione dalle compagne di squadra in divisa, i palloncini verdi e bianchi, come i colori della Futura Pallavolo. Silenzio e lacrime nell’ultimo saluto a Gessica Vulpe, la quattordicenne investita da un furgone sabato pomeriggio in contrada Pace. Il funerale è stato celebrato questa mattina, nella casa funeraria Rossetti, con rito ortodosso (in lingua moldava con alcune frasi tradotte in italiano). Lutto cittadino, negozi chiusi, l’abbraccio di un’intera comunità intorno a mamma Silvia, papà Ion e alla sorella gemella Giuliana. Ha voluto esserci anche l’amico sedicenne di San Severino, investito insieme a Gessica, sebbene i dolori per i traumi riportati con l’incidente.

Quel pomeriggio maledetto, intorno alle 17.45, stava attraversando la strada insieme a lui, sulle strisce. I due andavano dal centro commerciale Oasi verso la zona del Giometti (non il contrario, come inizialmente ipotizzato dagli inquirenti), quando all’improvviso è sopraggiunto il furgone dell’Apm, in direzione circolo tennis-centro città. Solo un passo di differenza tra i due amici. Lei è stata presa in pieno.

Tanti i messaggi letti questa mattina, dalle tante amiche della quattordicenne, dalle compagne di classe, dall’asd Futura Pallavolo. Presente anche il sindaco Mauro Sclavi. Gessica era una promessa del volley. Aveva appena terminato la I T Chimica, materiali e Biotecnologie all’IIS Matteo Ricci di Macerata. Giocava a pallavolo in under 16 e in seconda divisione, ruolo centrale. Era nella stessa squadra della sorella, la Futura Volley. Un talento, ma purtroppo quest’anno si era dovuta fermare per un infortunio durante una partita; era stata operata a inizio 2025 per ricostruire il legamento crociato anteriore.

“Giovedì sarebbe stato il primo allenamento post-operazione – hanno detto le amiche –, non vedevi l’ora. Come stai lassù? Noi continueremo sempre a chiamarti”. “Portavi il sorriso ovunque andassi – hanno aggiunto altri compagni –. Un sorriso contagioso. Ti vogliamo tanto bene”. “Sei partita troppo presto, senza fare rumore, come sempre – ha letto la società –. Andremo avanti con dolore, ma lo faremo e tu sarai con noi. Ogni partita sarà per te”. “Se ne va un pezzo di classe – hanno detto in un’altra dedica –, mai avremmo pensato che tu, così piena di vita, potessi andartene così presto. Rendevi la giornata luminosa”. “Una ragazza discreta, silenziosa e composta, mai inopportuna e fuori luogo – ha ricordato la sua allenatrice in U16 Sasha Fattinnanzi –. Bastava dirle cosa doveva fare, correggere, sistemare e lei eseguiva, sempre nel suo immancabile silenzio. Aveva fame di imparare, aveva il fuoco in quegli occhi azzurri e quella sana freddezza di fronte alle sfide che le permetteva di superare ogni errore commesso con lo spirito giusto, quello di non abbattersi mai e pensare alla palla successiva, quella che quasi sicuramente avrebbe messo a terra. Ci mancherà tantissimo, non ci sono parole che riusciranno a colmare quel suo silenzio che oggi in noi fa un assordante rumore. Siamo a pezzi, ma proveremo a rimetterli insieme per riuscire a vincere la più difficile delle partite”. Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita del feretro, con il volo dei palloncini nel cielo.