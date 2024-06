Funerale di Riccardo Messi, musica e applausi all’addio al bassista

Macerata, 9 giugno 2024 - L’ultimo saluto a Riccardo Messi è stato dato con la musica. Suonate dagli artisti con cui ha Messi ha condiviso il percorso, le note hanno aperto e chiuso il funerale del bassista 44enne scomparso sabato a seguito un malore.

Lunghi, scroscianti applausi hanno accompagnato il feretro azzurro entrando e uscendo dalla chiesa di Gesù Redentore ad Appignano; dopo i moltissimi messaggi di cordoglio comparsi sui social, la chiesa era gremita per l’addio.

Un momento del funerale di Riccardo Messi, il bassista di Appignano è spirato a causa di un malore

Riccardo Messi, conosciuto e stimatissimo non solo ad Appignano, dove risiedeva, ma in tutto il territorio marchigiano, non era solo un musicista: la sua vena creativa lo aveva portato al disegno, facendone un esperto fumettista, insegnante nei corsi che il comune di Appignano organizzava per i più piccoli.

Riccardo Messi, il bassista trovato morto in casa. Collaborava con il festival di Montelago, faceva parte dei vari gruppi musicali

In ambito musicale, con i suoi Mortimer Mcgrave, le cui note hanno avvolto l’ingresso della bara in una chiesa piena in ogni ordine di posti, suonava musica celtica.

Collaborava con molti altri gruppi: tutti i suoi amici si sono ritrovati per dargli l’ultimo saluto. “Ricall”, come era noto alla sua cerchia, solo il giorno prima di morire ha calcato il palco per l’ultima volta, a Senigallia, nell’ambito di un festival.

Tra musica e fumetto, Messi aveva anche imparato, da tradizione appignanese, a lavorare la ceramica.

“Siamo tutti storditi, attoniti, Riccardo ha manifestato con la sua arte l’amore per la bellezza - ha detto il parroco durante la funzione -, non dobbiamo lasciare che muoia ciò per cui Riccardo è vissuto. Dobbiamo far sì che continui a vivere”.

In uno stupore doloroso e commosso, i suoi amici musicisti, sul finire del funerale, hanno suonato Purple Rain, canzone dei Prince i cui accordi si muovono fra rock e gospel, che il bassista di Appignano amava.

Un ultimo lungo applauso ha poi portato il feretro all’uscita della chiesa verso la sepoltura.