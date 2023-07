"Funky tour" in bicicletta Alla scoperta del territorio

di Gianfilippo Centanni

È intitolata "Funky tour – le strade del borgo", la nuova e stimolante iniziativa cicloturistica presentata a Cingoli ieri mattina, in piazza Vittorio Emanuele II, con l’intervento del sindaco Michele Vittori. "Funky" accredita come piacevolmente anticonformista l’idea realizzata da Cristiano Massaccesi con Silvano Agostinelli: fornendo fat bike ammortizzate, dando il casco in dotazione, coordina gruppi composti al massimo da quattro persone che, assistite da un’esperta guida, intendono scoprire il centro storico e il territorio cingolano effettuando in tre ore non i soliti itinerari, ma percorsi che propiziano la visione di siti particolari e la possibilità di fornirsi di prodotti enogastronomici locali acquisibili nelle rivendite situate lungo le pedalate. E’ anche prevista la possibilità di tour in notturna. Info e prenotazioni: 348-6393330 oppure 339-6410745. Ospite il fratello dell’indimenticabile Michele Scarponi, Marco propulsore della fondazione ("La strada è di tutti, a partire dal più fragile") dedicata allo scomparso campione. Vittori ha dedicato a "Funky tour" un aggettivo che ne accredita la validità: "Bellissima l’iniziativa programmata da Massaccesi, che permette di fare in modo diverso e tramite il supporto di un’acculturata guida, la conoscenza con Cingoli, le sue peculiarità, le tante bellezze artistiche e ambientali". Vittori ha coniugato "Funky tour" con l’operatività prevista dall’amministrazione comunale nel settore turistico: "Abbiamo realizzato nell’area San Carlo i punti di ricarica per i mezzi elettrici, al lago un info point che permette di acquisire informazioni fruendo di aggiornamenti. Intensifichiamo la promozione del territorio, non disgiunta da positivi riscontri per l’economia locale, sia in termini di ricavi diretti, sia incrementando le presenze nel settore dell’ospitalità".