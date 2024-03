Funzionario tecnico in Comune. Domande fino al 13 aprile: ecco come partecipare

Il Comune di San Severino ha indetto una selezione pubblica, per solo colloquio, per l’eventuale assunzione di personale con qualifica di funzionario tecnico, a tempo pieno e determinato ex art. 50 bis Decreto Legge 189/2016 - Ordinanza Pnc del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione numero 17 del 14 aprile 2022. Per l’ammissione alla selezione sarà necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio oppure laurea specialistica in architettura e ingegneria edile, ingegneria civile ingegneria per l’ambiente e il territorio o laurea magistrale in architettura e ingegneria edile – architettura, ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria della sicurezza, ingegneria per l’ambiente e il territorio.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma inPA, compilando il relativo modulo online. Il bando di concorso è pubblicato sul portale del reclutamento inPA (www.inpa.gov.it/).

Il modulo è pubblicato anche sull’Albo pretorio online e nella sezione ’Concorsi’ del sito internet del Comune di San Severino. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata, a pena di esclusione, entro le 23,59 del 13 aprile. A corredo della domanda di ammissione, presentata in via telematica, deve essere obbligatoriamente allegata, nell’apposita sezione ’allegati’ della procedura di candidatura, attraverso il Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso di 10 euro. La prova orale si svolgerà il 6 maggio alle 9,30 nella sala consiliare (ex Giudice di Pace) al primo piano del Comune.