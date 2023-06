Fuochi d’artificio, i residenti protestano

Fuochi artificiali buttano giù dal letto tutto il quartiere sud. Alla mezzanotte di domenica botti assordanti hanno svegliato chi s’era addormentato e ha scaricato tutta la sua rabbia con proteste sui social. E’ iniziativa l’estate con i risvolti legati alla movida, pure quella molesta, nei cui confini si inserisce anche l’incubo degli scooter smarmittati che scorrazzano in notturna spaccando i timpani di chi dorme. Fine settimana fracassone e fioccano le lamentele. A creare un grosso dibattito lo spettacolo pirotecnico organizzato sul lungomare da uno chalet che ospitava un matrimonio. Micce accese poco prima della mezzanotte e poi una scarica di fuochi diramata per una ventina di minuti e che ha fatto tremare i vetri delle finestre in tutto il quartiere della zona centro sud. Tante le proteste, soprattutto di mamme che hanno dovuto gestire il pianto dei bebè svegliati dal rumore, così i cani impauriti hanno fatto ammattire i proprietari. Perché i fuochi di Ferragosto te li aspetti e ti prepari, ma quelli di una domenica di metà giugno no. E’ la movida di una città che tre mesi d’estate vuol vivere anche altre i limiti ed è una Civitanova che si scontra con quella che invece chiede più tranquillità e rispetto per chi non balla e invece lavora e non vuol passare le notti sveglio per il frastuono della musica o delle urla. Al Comune, da parte dei cittadini, la richiesta di più controlli per far rispettare le minime norme a garanzia della quiete pubblica dopo una certa ora. Anche da parte dei residenti di via D’Annunzio, via Papa Giovanni XXIII e zone limitrofe nel rione Villa Eugenia dove in piena notte transitano centauri che hanno scambiato le strade per piste da corsa, in sella a scooter truccati. Un problema che si ripropone ogni estate e che nessuno risolve.