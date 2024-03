Fuoco di Sant’Antonio: a rischio dopo i 50 anni

L’herpes zoster, noto come fuoco di Sant’Antonio, è un virus che causa una reazione dolorosa dovuta alla riattivazione del virus varicella-zoster, lo stesso responsabile della varicella. Sebbene possa colpire chiunque abbia avuto la varicella, il rischio di sviluppare l’herpes zoster aumenta con l’età, soprattutto dopo i 50 anni. Una strategia efficace per prevenire questa malattia e le sue complicazioni è la vaccinazione. I sintomi dell’herpes zoster includono un’eruzione cutanea dolorosa ricoperta di vescicole che si sviluppa lungo un lato del corpo, spesso accompagnata da prurito, formicolio e bruciore. Tuttavia, uno dei risvolti più gravi è la possibilità di sviluppare nevralgia post-erpetica, una condizione debilitante caratterizzata da dolore persistente nella zona colpita dall’herpes. La vaccinazione anti-herpes zoster è offerta gratuitamente ai nati dal 1952 in poi e a tutti coloro che compiono 65 anni, oltre ad alcune categorie di pazienti affetti da patologie croniche. Nel 2024, dunque, i nati nel 1959 riceveranno una lettera a casa per invitarli a fissare un appuntamento negli ambulatori vaccinali dell’Ast o negli ambulatori del proprio medico di medicina generale.