Fuori da scuola e sotto l’acqua I genitori: "Serve una pensilina"

Uscita dalla scuola sotto la pioggia, alla primaria Silvio Zavatti caos davanti all’ingresso dell’istituto (via Monfalcone, zona sud della città) con assembramento di genitori e ombrelli davanti ai cancelli e bambini comunque tornati a casa zuppi. Mancano pensiline che possano fare da protezione in giornate in cui Giove Pluvio si scatena. Così esplode anche la rabbia di alcuni genitori che attendono da tempo che il Comune metta sul piatto qualche migliaio di euro per rimediare. A dare voce allo scontento è Gino Gabellieri, che attraverso Facebook lancia una intemerata nei confronti di Fabrizio Ciarapica. "Signor sindaco, mi dispiace ma proprio non ci siamo. Ci potrebbe spiegare – chiede – perché è così complicato creare un manufatto, oppure qualcos’altro, che possa mettere in sicurezza i bimbi quando escono dalla scuola mentre piove?". E va a pescare nelle promesse fatte appena alcuni mesi fa dal primo cittadino: "Non mi piace fare polemiche, ma lei è stato capace, in piena campagna elettorale e con le promesse, di abbindolare tutta Civitanova". Nel caso della scuola Silvio Zavatti "aveva promesso – puntualizza Gabellieri –, per ricevere consensi, una pensilina all’interno del giardino della scuola. Poi, quando lei ha vinto le elezioni, nei mesi di settembre e ottobre guarda caso non se ne poteva fare più nulla. Era tutto in ballo presso l’ufficio tecnico. Oggi, all’uscita dalla scuola, un caos totale con il rischio di cadute e i bimbi tutti bagnati. Una vergogna".

Lorena Cellini