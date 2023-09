Fuori di sé aggredisce mamma e nonna

Un 23enne ha aggredito mamma e nonna. È successo nei giorni scorsi a Matelica, e sono dovuti intervenire carabinieri e 118 per mettere in salvo le due donne. Si tratta di una dolorosa vicenda familiare. Il ragazzo soffre infatti di problemi di natura psichiatrica ed è tossicodipendente. Lunedì mattina il 23enne, fuori di sé, ha aggredito la madre e la nonna, che ha 86 anni, nella casa dove vivono tutti insieme.

Le due donne, terrorizzate, hanno chiesto aiuto ai carabinieri, che sono subito accorsi e sono riusciti a bloccare il giovane nella sua camera. I militari hanno chiamato dunque il 118, e il personale sanitario ha sottoposto il matelicese a un trattamento sanitario obbligatorio all’ospedale di Camerino.

Viste le sue condizioni di salute, il ragazzo è stato accompagnato in una struttura sanitaria protetta di Macerata, dove sarà sottoposto alle terapie che gli sono necessarie. Il 23enne è stato denunciato alla procura per maltrattamenti in famiglia, e di quanto avvenuto potrà essere chiamato a rispondere in tribunale. Ora si tratterà di capire come prendersi cura del ragazzo nel migliore dei modi, e come garantire l’incolumità delle due familiari, alle prese con una situazione così difficile, che riguarda una persona a cui sono legate da strettissimi vincoli di affetto.