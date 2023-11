"Fuori Misura", edizione da record. Teatro fa rima con solidarietà

Quarta edizione da record per la rassegna di teatro integrato "Fuori Misura - Premio Giovanni Soldini". L’appuntamento organizzato dalla compagnia teatrale "Gli smisurati" di Santa Maria in Selva, rivolto a compagnie operanti nel settore del sociale e della disabilità, ha visto la partecipazione di un’eccezionale cornice di pubblico in occasione delle rappresentazioni a Tolentino, Pollenza e Treia, con oltre 80 artisti sul palco e una macchina organizzativa di più di 50 persone impegnate su più fronti. Ultima rappresentazione in concorso e cerimonia di premiazione conclusiva domenica scorsa al teatro comunale di Treia: vincitore del premio Giovanni Soldini lo spettacolo "Scaraventati ho fatto la mia" della Compagnia Mayor Von Frinzius di Livorno. Il premio principale offerto dal comitato parrocchiale di Santa Maria in Selva è andato, su valutazione della giuria, al miglior spettacolo che "ha presentato la vera espressione di teatro integrato in palcoscenico". Premio per la miglior regia e allestimento al Teatro Accua Cse Francesca di Urbino, con lo spettacolo "Cosmix"; premio miglior attore per il "Dante" ad Antonello Perilli di "L’anima non è come appare" dell’Associazione pugliese per la retinite pigmentosa, che ha ricevuto anche il premio "Gradimento del pubblico". La giornata di domenica è stata arricchita anche dal convivio preparato dall’istituto Varnelli di Cingoli, a Santa Maria in Selva con la speciale ospitalità del comitato parrocchiale, sostegno della compagnia nel ricordo di don Giuseppe Branchesi. Fuori Misura è anche solidarietà: donazioni raccolte in favore di Dynamo Camp, in collaborazione con Banca Mediolanum.