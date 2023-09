"Fuoriclasse talent", premiato Monachesi

Ennio Monachesi vince, nella categoria over, le finali nazionali di "Fuoriclasse talent", svoltosi a Tortoreto Lido, in Abruzzo, la scorsa settimana, per la recitazione di battute e monologhi tratti dal suo libro "La vena umoristica", che si trova su internet. Lo stesso libro ha vinto il premio Belli come "miglior opera umoristica" all’11esimo concorso 2020, Pelasgo, città di Grottammare.

"Il libro-zibaldone – spiega Monachesi – contiene tantissime battute, vignette e testi umoristici, anche in versi. Spiega anche con tantissimi esempi, in modo semplice e divertente, importanti concetti e figure di linguistica, e i più divertenti giochi enigmistici e linguistici. Così aiuta anche a capire ed imparare meglio la lingua italiana".

Il maceratese Ennio Monachesi, che ha fatto il maestro e l’ispettore scolastico, ha pubblicato anche il libro "Didattica e umorismo", per apprendere e insegnare con più gioia e meno noia la matematica e la lingua italiana nella scuola primaria e media (per informazioni è possibile consultare il sito internet www.monachesi.it). "C’è chi ha detto che è un libro illuminante. L’autore – conclude con una battuta lo stesso Ennio Monachesi – si è preoccupato soprattutto che non fosse nocivo. "Primum non nocere", dicevano i latini".

re. ma.