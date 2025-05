Fuoristrada rubato a San Marone

Un minuto e 36 secondi: è quanto hanno impiegato due malviventi, giovani e magri, per rubare una Range Rover verde, acquistato a dicembre da un artigiano civitanovese. Il furto è stato messo a segno nei giorni scorsi in via Cavallotti, a San Marone. Poco dopo l’1.30, i due sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza seduti su un muretto di fronte alla casa del proprietario dell’auto, mentre armeggiavano con uno smartphone. Poi, in meno due minuti hanno fatto partire il fuoristrada e si sono allontanati. Il proprietario se ne è accorto quando era troppo tardi e ha segnalato l’accaduto ai carabinieri.

Chiara Marinelli