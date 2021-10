Macerata, 14 ottobre 2021 - «Qualcuno non ha ideologicamente gradito il mio orientamento a sostegno della campagna di vaccinazione; qualcun altro si è – diciamo così – risentito perché non ho rilasciato una certificazione per esentarlo dal vaccino, ma solo perché ho ritenuto che non ci fossero le condizioni per farla. Così mi hanno lasciato, hanno scelto un altro medico. Ma sono davvero pochi casi". Non è certo una pubblica lamentela quella del dottor Paolo Accattoli, medico di medicina generale, ma un fatto che conferma ulteriormente come, pur avendo gran parte della popolazione aderito alla vaccinazione, c’è una quota minoritaria che proprio non intende farlo.

A parte la sua convinzione sull’importanza del vaccino, Accattoli spiega che di fronte a chi gli chiede di essere esonerato non fa altro che seguire le indicazioni del ministero della Salute, che impongono parametri e procedure precise. Se, queste ci sono, nessun problema per la certificazione. Altrimenti è ovvio che questa non possa essere rilasciata. "Applico le regole che valgono per tutti allo stesso modo", evidenzia Accattoli. La situazione si fa naturalmente più "calda" adesso, a poche ore dall’entrata in vigore del Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, pubblici e privati. Che cosa sta succedendo?

"Non c’è una corsa, ma sicuramente c’è un aumento significativo del numero di persone che chiedono di vaccinarsi", spiega Accattoli. "A mio avviso – prosegue – forse sarebbe stato meglio spingere un po’ di più per arrivare alla vaccinazione obbligatoria, ritengo che non fosse un’idea sbagliata". Sulla stessa lunghezza d’onda il dottor Luciano Caraceni che, però, non ha visto aumentare richieste di vaccinazione. "La maggior parte della popolazione ha già aderito – spiega – e i risultati si vedono: l’andamento epidemico non sta andando male, anche se bisogna mantenere prudenza, seguendo le regole di distanziamento e sicurezza". Caraceni, però, ha notato una novità. "Rispetto allo scorso anno ci sono più soggetti colpiti dalle patologie stagionali che si manifestano con colpi di tosse, raffreddore e altro. Li ho fatti tutti sottoporre al tampone: sono risultati tutti negativi, a riprova dell’efficacia del vaccino. Probabilmente ha avuto un peso il fatto che quest’anno si usino meno le mascherine, che non sono obbligatorie all’aperto". "Non vedo una corsa a vaccinarsi, alla vigilia dell’obbligo del Green pass. Tuttavia, qualcuno che fino a qualche giorno fa era un irriducibile no vax, è venuto in studio a chiedere chiarimenti e rassicurazioni e, poi, è andato a vaccinarsi", afferma Romano Mari, presidente dell’Ordine dei medici. Ma che succede se qualcuno non può vaccinarsi e viene esonerato? "In questa specifica situazione – spiega Mari – per andare al lavoro deve fare il tampone che, però, viene garantito gratuitamente".