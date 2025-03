I furbetti dei pass per disabili: sorpresi coi permessi taroccati, denunciati 2 automobilisti

Macerata, 26 marzo 2025 – Falsificano il permesso e parcheggiano negli stalli per disabili e residenti: beccati e denunciati dalla polizia locale di Macerata. Durante il consueto servizio in occasione del mercato settimanale del sabato, un agente ha notato un veicolo con esposto un tagliando per disabili che, nonostante apparisse autentico, presentava un bollino anticontraffazione alterato.

Il veicolo è stato rimosso e, al momento del recupero nel deposito, il proprietario è stato intercettato da una pattuglia, che ha sequestrato il tagliando e denunciato l’utilizzatore per possesso di documento contraffatto. Solo 48 ore dopo, la stessa pattuglia ha individuato un altro veicolo nelle vicinanze della sede comunale di viale Trieste che esibiva di un altro tagliando per disabili dalle caratteristiche simili a quello sequestrato. Grazie a un’immediata azione di indagine, il proprietario è stato rintracciato e denunciato e la documentazione anche in questo caso sequestrata. Dall’analisi dei documenti è emerso che entrambi i tagliandi originali erano presenti negli archivi, mentre i documenti sequestrati erano duplicati, utilizzati in modo fraudolento su due veicoli da parte degli utilizzatori, dal momento che i tagliandi per disabili sono personali e ne viene rilasciato solo uno per richiesta. Infine, in seguito a una segnalazione dell’Apm, l’ufficio per la gestione e il rilascio dei pass per residenti ha riscontrato casi di utilizzo di pass contraffatti, presumibilmente auto-duplicati, da parte di alcuni cittadini richiedenti. La segnalazione è stata trasmessa agli uffici della polizia locale per avviare le indagini del caso. “Il Comune ribadisce il proprio impegno nella lotta contro le frodi e per garantire il corretto utilizzo dei servizi riservati ai cittadini disabili e residenti – interviene l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna –. È fondamentale che tutti comprendano l’importanza di utilizzare solo documenti autentici e di segnalare eventuali irregolarità”.