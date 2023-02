Furbetti del reddito di cittadinanza a Macerata: revocato a 105 persone

Marco Mancini, direttore provinciale dell’Inps

Macerata, 25 febbraio 2023 - Nel corso del 2022, nelle diverse sedi Inps della provincia, sono state presentate 4.969 domande per accedere al reddito di cittadinanza che, come noto, ha ormai vita ridotta per il 2023, per poi sparire del tutto nel 2024, come previsto dalla legge di bilancio dello Stato. Il numero più alto delle domande, 1.994, è stato presentato a Civitanova, seguita da Macerata con 1.615, Tolentino con 991 e Camerino con 369. Di queste, però, ben 1.993 sono state respinte per mancanza dei requisiti previsti, mentre 275 sono decadute. Sono invece 105 quelle revocate dopo accertamenti che hanno verificato dichiarazioni non veritiere.

A fine 2022, comunque, in provincia risultavano 3.665 nuclei familiari che percepivano il reddito di cittadinanza, per un totale di 8.025 persone coinvolte, per un importo medio di 518,5 euro mensili. Marco Mancini, direttore della sede provinciale Inps di Macerata, spiega come sono cambiate le cose dopo la fase di avvio. "Negli ultimi anni si è messo a punto a livello nazionale un sistema di verifica ex ante, prima di decidere se assegnare o meno il reddito di cittadinanza. Si è fatto ricorso a controlli preventivi effettuati automaticamente attraverso l’accesso incrociato di diverse banche dati, come quelle dell’Anpr, vale a dire l’Anagrafe nazionale popolazione residente, dell’Aci e poi del ministero della Giustizia. Le revoche sono scattate per chi ha presentato una dichiarazione mendace, secondo alcune casistiche ricorrenti alterando il numero dei componenti il nucleo familiare, oppure non indicando nel nucleo famigliare persone che, in realtà, lavoravano".

Capire oggi quanti saranno coloro che quest’anno, a seguito delle nuove norme, perderanno il reddito, è al momento impossibile. Di certo, per la seconda metà dell’anno, si prospetta una situazione completamente nuova. Quest’anno, infatti, la durata massima dell’erogazione del reddito di cittadinanza è di sette mesi, tranne i nuclei familiari con minori, o persone disabili, o con persone di età pari o superiore ai 60 anni, per i quali resta la durata massima di 18 mesi. I soggetti occupabili (dai 18 ai 59 anni) devono frequentare per sei mesi un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale, altrimenti perdono il diritto al reddito.

Per i beneficiari compresi tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico, l’erogazione del reddito è subordinata all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello. Il governo ha detto che, per coloro che sono davvero in difficoltà si interverrà comunque, nessuno sarà lasciato indietro. Ma, a partire dai sindacati e dalle forze di opposizione, c’è chi teme che per colpire i "furbi" si finisca per penalizzare anche chi è in un reale stato di disagio (anche per l’attuale situazione di crisi economica), senza che siano attivati nuovi strumenti di contrasto alla povertà.