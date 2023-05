Reddito di cittadinanza a pluripregiudicati. “Hanno incassato 108mila euro”

Matelica (Macerata), 6 maggio 2023 – Oltre 100mila euro di reddito di cittadinanza percepiti indebitamente. I carabinieri della stazione di Matelica, al termine di una lunga attività di indagine, hanno denunciato all’autorità giudiziaria quattro persone per i reati di falso e di indebita percezione del reddito di cittadinanza. I quattro, tramite false dichiarazioni nelle quali omettevano i loro precedenti penali e le loro pendenze con la giustizia ancora in corso, erano riusciti a percepire – fin dal 2019 in alcuni casi - migliaia di euro di sussidio.

Nello specifico una 73enne a pluripregiudicata residente ad Alba Adriatica tra il 2019 e il 2022 ha ottenuto 39 mensilità per un ammontare di oltre trentamila euro; un 66enne con 22 mensilità ha raggiunto la cifra di quindicimila euro; un 55enne è arrivato ad ottenere quarantamila euro e

infine un 34enne di Silvi 22mila euro.

Ammonta a 108mila euro la cifra complessiva sottratta dalle casse dello Stato dai soggetti che avevano prodotto artificiosamente la falsa documentazione. I controlli continuano da parte dei militari dell’Arma alla ricerca di altri simili reati.