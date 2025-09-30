Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Preferenze elezioni MarcheChi sono gli eletti Mappa risultatiOndata di freddoIncidente A1Shopping in crisi
Acquista il giornale
CronacaFurgoncino va contro un muro. Muratore muore poco dopo lo schianto
30 set 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Furgoncino va contro un muro. Muratore muore poco dopo lo schianto

Furgoncino va contro un muro. Muratore muore poco dopo lo schianto

Marco Montecchiari, di 58 anni, ha accusato un malore alla guida. Portato al pronto soccorso non ce l’ha fatta

L’allarme è scattato poco prima delle 16.30 di ieri. in via Natali, a Sforzacosta Il 58enne era alla guida di un Fiat Doblò quando ha sbandato

L’allarme è scattato poco prima delle 16.30 di ieri. in via Natali, a Sforzacosta Il 58enne era alla guida di un Fiat Doblò quando ha sbandato

Per approfondire:

Malore mentre è al volante del suo veicolo: si schianta contro il muro di una abitazione e muore poco dopo all’ospedale di Macerata, dove era stato trasportato in codice rosso. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio a Sforzacosta e la vittima è Marco Montecchiari, muratore di 58 anni, di Macerata. L’allarme è scattato poco prima delle 16.30 di ieri pomeriggio, in via Natali, a Sforzacosta, nelle vicinanze della stazione di servizio Eni. Il 58enne, secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti della polizia locale di Macerata, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, si trovava al volante del suo mezzo, un Fiat Doblò, quando ha perso il controllo dopo, presumibilmente, essersi sentito male e andando dritto su un incrocio dove c’era uno stop. La vettura è finita contro il muro di una abitazione che si trova lungo la strada. In quel momento, per fortuna, non passavano veicoli né pedoni. Sul posto sono subito arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito gravissime. L’uomo è stato caricato a bordo di una ambulanza e trasportato all’ospedale di Macerata, dove purtroppo è deceduto poco dopo, nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvargli la vita. Sul posto, come si diceva, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a fare i rilievi di rito e a chiarire quanto accaduto. Il mezzo, come da prassi, è stato posto sotto sequestro. Marco Montecchiari, muratore, viveva con la madre.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata