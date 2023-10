Furgone contro auto a Recanati: due soccorsi

Incidente ieri verso le 18 in via Nazario Sauro, all’altezza del supermercato Crai. Un furgoncino Volkswagen Caddy e una Golf sono entrati in collisione riportando pesanti danni mentre i conducenti sono rimasti illesi: l’auto viaggiava in direzione Porto Recanati mentre il furgone in senso opposto. Sul posto i carabinieri di Montelupone e di Recanati oltre ai Vigili del Fuoco di Macerata. L’ambulanza del 118, dopo che i sanitari si sono accertati delle condizioni dei due automobilisti, è ritornata vuota alla base. Disagi al traffico, in quel momento particolarmente intenso.