Furgone si ribalta prima del casello e perde carburante

Un furgone si è ribaltato ieri mattina lungo l’autostrada A14, poco prima del casello Porto Recanati-Loreto. L’incidente è avvenuto intorno alle 11, all’altezza del chilometro 250, nel territorio che sta al confine tra il Comune di Potenza Picena e quello di Porto Recanati. Secondo una prima ricostruzione, il camion stava viaggiando nella corsia in direzione nord. Ma a un certo punto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia autostradale, avrebbe urtato la gomma di un mezzo che stava pulendo l’asfalto dell’autostrada. Il furgone si è così rovesciato sull’asfalto, perdendo anche del carburante. Sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova. Quest’ultimi, hanno messo in sicurezza i due mezzi coinvolti nell’urto. Invece i sanitari hanno soccorso il conducente del camion, che è stato caricato in ambulanza e portato per accertamenti al pronto soccorso di Civitanova. Per il rilievi di rito è intervenuta una pattuglia della Polizia autostradale di Porto San Giorgio, che ora dovrà fare luce sulle cause dell’incidente.