Furgoni, ponteggi e auto messi all’asta dalla Provincia

Furgoni, auto, ma anche lame spartineve, spargisale e ponteggi per lavori edili. La Provincia ha messo all’asta un pacchetto di automezzi e beni mobili non più utilizzati. Si tratta di 25 lotti per un importo complessivo a base d’asta pari a 46.600 euro. Per presentare le offerte c’è tempo fino al 10 luglio, alle 9, ma l’ente sta valutando una proroga della scadenza.

"È compito della Provincia, nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali, provvedere alle operazioni di manutenzione e gestione del parco automezzi di sua competenza – spiega il presidente Sandro Parcaroli (foto) – e, da una ricognizione effettuata nell’ambito del Settore Ufficio Tecnico e Viabilità, diversi beni non venivano più utilizzati da tempo. Visto che si tratta di automezzi ancora impiegabili, così come di ponteggi che possono trovare spazio nei tanti cantieri edili aperti o che si apriranno, abbiamo ritenuto opportuno procedere alla dismissione di questi beni. Per la Provincia, inoltre, questa operazione virtuosa permetterà di liberare risorse finanziarie e logistiche e ottimizzare la gestione del patrimonio".

Tra i beni messi all’asta, che possono essere visionati contattando l’Ufficio viabilità dell’Ente, ci sono quattro automezzi Iveco, un Land Rover Freelander, quattro Fiat Panda, una Fiat Panda 4x4, una Lancia Lybra, una Fiat Multipla, una cassetta zincata porta attrezzi per furgoni, una piegatrice per lamira Hyllus, un rimorchio, uno sbanchinatore Assaloni, un vomere spartineve Assaloni, un braccio trincia, tre lame spartineve, uno spazzolone, uno spargisale e alcuni ponteggi. Dettagli sul sito della Provincia.