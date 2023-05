Furti a Macerata: si spaccia per prete e ruba in un distributore, arrestato

Tolentino (Macerata), 2 maggio 2023 – È stato rintracciato, arrestato e portato al carcere di Ancona un sessantenne originario di Spoleto, senza fissa dimora, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio commessi su tutto il territorio nazionale, con l’accusa di aver commesso un furto il 3 febbraio in un distributore di carburante di Tolentino. Non solo. L’uomo era stato per qualche giorno in una struttura ricettiva, dove si era spacciato per sacerdote, e si era allontanato senza saldare il conto, lasciando all’interno i propri effetti personali. E sono stati questi a consentire alle forze dell’ordine l’identificazione.

Sono stati i poliziotti della squadra volante della Questura di Macerata, venerdì scorso, a scovare l’uomo, vedendolo transitare in via Don Minzoni. Le descrizioni corrispondevano a quelle fornite dalla centrale operativa su un soggetto ricercato. Il provvedimento della misura restrittiva di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal gip del tribunale di Macerata, in seguito all’indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Tolentino che hanno ricostruito la dinamica del furto al distributore di benzina. Il sessantenne avrebbe approfittato di una momentanea distrazione del gestore, introducendosi nell’ufficio adiacente l’impianto e arraffando l’intero incasso giornaliero, pari a 3.600 euro.