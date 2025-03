Furti a raffica in case e chalet. Condannato a tre anni di reclusione

Con 39 capi di imputazione per furti e utilizzo indebito di contanti tra Civitanova e Porto Potenza, è stato condannato a tre anni Cristiano Ramaj, 24enne di Civitanova. Numerosi gli episodi che gli erano stati contestati, commessi tra il 26 novembre 2022 il 12 agosto 2023: furti ai danni di stabilimenti balneari e abitazioni, ma anche in libreria. Tra i colpi, il giovane è accusato anche di aver sottratto carte di credito da borselli e portadocumenti di malcapitati, utilizzati poi per prelevare contanti e fare pagamenti di piccoli importi, 10, 20, 25 euro, per i quali non serve avere il codice.

Uno degli episodi di cui era accusato era avvenuto il 19 dicembre 2022, quando il 24enne si era introdotto nello spogliatoio riservato ai dipendenti della società di calcio di Porto Potenza Picena, nel campo sportivo di via Olimpia, impossessandosi di un portafoglio con all’interno 50 euro. Numerosi i raid in serie nei locali di Porto Potenza. Tra questi, il 21 agosto 2023, il giovane, di notte, dopo aver forzato la porta di ingresso della cucina, si era intrufolato nell’esercizio commerciale Giamirma, rubando dalla cassa 120 euro in contanti. E due giorni dopo, sempre di notte, dopo aver mandato in frantumi il vetro della porta finestra, si era intrufolato nel ristorante Il Pontino, rubando un vaso di terracotta contenente monete, il fondo cassa, un portafoglio e due marche da bollo, per un valore complessivo di 160 euro.

Il 4 agosto 2023, invece, forzando la serranda che chiude il bancone del Barracuda, a Porto Potenza, era riuscito a raggiungere la cassa, portando via 1200 euro. Il giorno dopo colpo anche all’Ancora: dopo aver forzato la porta antipanico si era introdotto nel locale, rubando dalla cassa 250 euro. A inizio settembre, nel mirino erano finiti anche Giri Beach, il ristorante Zolfo e il locale Virgola01. Ieri la sentenza del tribunale di Macerata. Il giovane, difeso dagli avvocati Vando Scheggia e Mirela Mulaj, è stato condannato a tre anni. Il pm Vincenzo Carusi ne aveva chiesti quattro.

Chiara Marinelli