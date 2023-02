"Furti a raffica, serve maggiore sicurezza"

di Francesco Rossetti

"E’ il secondo furto nel giro di un mese. Il terzo in tre anni. In tutto quattro o cinque le ‘visite’ ricevute. Non ne posso più, serve maggiore sicurezza". Dietro al bancone dell’attività che porta il suo nome, lo ‘Stefy bar’, la titolare Stefania Gnocchini commenta con amarezza l’ennesimo furto ai danni del suo locale. In via Castelfidardo l’atmosfera è gelida. Non solo un freddo tagliente e un vento fastidioso accompagnano la mattinata, ma c’è anche una conta dei danni da fare, in un’attività che appunto non è nuova ai raid dei balordi. Ignoti nella notte hanno forzato una porta secondaria, prelevando bibite, liquori, cibi, boccette di profumo e il fondo cassa. La stima, per quanto riguarda il contante, è di trecento euro circa, tutte in centesimi. Gli spiccioli che si usano per dare il resto ma che, una volta sommati, formano un gruzzolo appetitoso per chi campa di razzie. A tutto ciò si aggiungono i danneggiamenti, con la serratura divelta e gli oggetti a soqquadro. Nessuno sembra essersi accorto di strani movimenti da queste parti, tuttavia un particolare farebbe pensare ad una fuga improvvisa da parte dei balordi "Quando sono entrata – prosegue Gnocchini nel racconto – c’erano dei prodotti sul bancone e poi sono state prese soltanto alcune boccette di profumo, sei o sette al massimo". Perché non tutta la scatola? "Probabilmente qualcosa o qualcuno li ha disturbati e hanno deciso di darsela a gambe, lasciando lì parte della refurtiva. Negli ultimi anni – conclude – ho ricevuto almeno quattro o cinque ‘visite’ da parte dei malviventi, tutte sfondando la vetrina. Perciò, più controlli e sicurezza non guasterebbero". Al momento Gnocchini non ha intenzione di sporgere denuncia alle forze dell’ordine. Resta però lo sconforto per un episodio che non è isolato rispetto agli altri. Ieri notte, un isolato più in là, i malviventi hanno fatto irruzione anche alla tipografia ‘Romaoggetto’, in via Cernaia. Impossibile stabilire se sia la stessa mano dello ‘Stefy bar’. E risale a poco più di un mese fa, il blitz all’interno del ristorante pizzeria ‘Le Zuitere’, sempre in via Castelfidardo. In quel caso, sparirono prodotti per la cucina e i tablet utilizzati dal personale per le ordinazioni. Ed è per questo che nel quartiere è forte la richiesta di maggiore sicurezza.