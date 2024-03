Furti a segno al bancomat. Una coppia finisce nei guai

Una giovane coppia di romeni (lui 40 anni e lei 35) è stata denunciata, perché secondo i carabinieri sono proprio loro due i responsabili di alcuni furti avvenuti tra Porto Recanati e Numana, dove avrebbero raggirato e spillato qualche migliaia d’euro a delle persone che stavano facendo bancomat. A indagare sono stati i militari della stazione di Numana, insieme ai colleghi di Porto Recanati. Gli episodi contestati sono due e risalgono a novembre.

Tutto è partito quando una donna si è rivolta ai carabinieri, in quanto era andata in un istituto di credito a Porto Recanati per prelevare dei soldi dal bancomat. Tuttavia sarebbe entrata in azione la coppia di malfattori, che si era posizionata sullo sportello automatico di fianco e avrebbe lamentato – con l’inganno – che quella postazione non erogava denaro per via di un guasto. A quel punto mentre uno distraeva a chiacchiere la vittima, convincendola che era necessario rivolgersi agli addetti della filiale, l’altro (senza farsi vedere) avrebbe modificato l’importo digitato in precedenza dalla donna con cifre superiori, per poi impossessarsi del contante e scappare via. Lo stesso tipo di furto con destrezza era capitato pure in una banca di Marcelli. Nuovamente la malcapitata era stata una donna, che aveva in seguito sporto denuncia. In totale, grazie ai due colpi, la coppia avrebbe intascato una cifra sui tremila euro. Peccato per loro che sono partiti gli accertamenti dei militari dell’Arma, i quali hanno visionato le immagini di videosorveglianza dei due istituti di credito. In breve, le indagini hanno permesso di individuare l’auto che i due avrebbero utilizzato in entrambe le occasioni, intestata fittiziamente a un cittadino straniero (estraneo ai fatti). Da lì, il cerchio è stato poi chiuso arrivando alla coppia di romeni, già nota alle forze di polizia. Alla fine, tramite gli elementi raccolti, la Procura di Ancona ha inflitto il provvedimento cautelare dell’obbligo di dimora (con presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria) al 40enne, attualmente detenuto per altri reati nel carcere di Rimini. Idem per la 35enne, anch’essa colpita dal divieto di dimora in provincia di Ancona.