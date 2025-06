Furti al market e a una donna: due denunce

Ruba dagli scaffali di un supermercato, una 24enne finisce nei guai. Denunciato per furto anche un uomo che aveva fatto sparire una carta di credito. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Camerino, diretti dal capitano Angelo Faraca (nella foto) hanno denunciato una 24enne, originaria del Marocco ma residente in Spagna, per il reato di furto aggravato. Le indagini condotte dai militari, supportate dall’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di accertare che la donna, lo scorso 27 marzo, si era resa responsabile di un furto in un supermercato del posto, da dove aveva rubato della merce per un valore di 90 euro circa.

Denunciato, poi, un 44enne di Camerino per il furto nei confronti di un’anziana. Le indagini avevano preso il via dopo la denuncia sporta dalla vittima e hanno consentito di accertare che il 44enne, lunedì scorso, aveva rubato la carta di credito di una camerte. Coìs, al termine degli accertamenti, i militari lo hanno denunciato.