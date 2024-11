Furti all’ora di pranzo. Visitati due appartamenti, spariscono soldi e gioielli

Ancora ladri in azione, questa volta in pieno giorno. E il bottino è di migliaia di euro. L’ultima incursione dei topi d’appartamento è di domenica scorsa, presumibilmente attorno all’ora di pranzo. Uno o più ladri hanno agito in via Campanile, nella zona del quartiere San Francesco a Macerata. Nel mirino, stando alle prime indagini, sono finite due appartamenti al piano terra di un palazzo. I malviventi si sono fatti strada nelle abitazioni scassinando le finestre. Poi, una volta all’interno delle case, sono andati in cerca di denaro contante e gioielli. In un appartamento i ladri sono andati a segno in modo abbastanza agevole, visto che tutti i preziosi erano all’interno di una stanza. Una volta localizzati i gioielli, evidentemente soddisfatti del bottino, non hanno avuto bisogno di mettere a soqquadro le altre stanze. È andata peggio, invece, ai proprietari del secondo appartamento, che si sono ritrovati con tutte le stanze devastate dai malviventi, alla ricerca di qualcosa da portare via. I banditi se la sono data a gambe con gioielli e contanti, per un valore complessivo di qualche migliaio di euro. È probabile che il colpo sia stato messo a segno attorno all’ora di pranzo, visto che i proprietari di uno dei due appartamenti si sono assentati solo per un’ora tra le 13 e le 14. La seconda famiglia, invece, si è accorta dell’incursione solo in serata, al ritorno a casa dopo una giornata passata fuori. Sui furti indagano i carabinieri.