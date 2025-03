Furti in due appartamenti: un colpo va a segno, l’altro a vuoto

Tolentino (Macerata), 3 marzo 2025 – Ladri in azione nel tardo pomeriggio di sabato a Tolentino. Nel mirino, stando a un primo bilancio, sarebbero finiti due appartamenti: in un caso il colpo è andato a segno, mentre nel secondo i ladri hanno dovuto rivedere i loro piani, perché sono stati visti e costretti alla fuga.

La prima incursione è stata messa a segno in via Guidobaldo Orizi. I ladri hanno approfittato del fatto che la casa fosse vuota e, dopo aver forzato una finestra, si sono fatti strada nell’abitazione.

Quindi hanno frugato nelle varie stanze e sono riusciti ad arraffare un gioiello di un certo valore, prima di darsi alla fuga. I proprietari hanno scoperto quanto accaduto al momento di rientrare in casa e hanno dato l’allarme. Oltre al gioiello rubato, i proprietari dovranno riparare i danni dovuti all’effrazione. Una pattuglia dei carabinieri si è recata sul posto per cercare di raccogliere elementi utili alle indagini.

Un secondo blitz è stato invece segnalato in via Rovereto (contrada Asinina), dove i malviventi sono stati sorprese (e sarebbero stati immortalati dalle telecamere) mentre tentavano di penetrare in un appartamento dal terrazzo.

Vistisi scoperti, i ladri hanno desistito e se la sono data a gambe prima dell’arrivo dei carabinieri. Non è escluso che i malviventi entrati in azione in contrada Asinina siano gli stessi che avevano colpito in via Orizi. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Tolentino, guidati dal maggiore Giulia Maggi.