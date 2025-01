Furti in appartamento, a Castelraimondo 5 denunciati per favoreggiamento

Castelraimondo, 6 gennaio 2025 - Agivano come prestanome facilitando, con la loro azione, furti in abitazione da parte di altri soggetti. Sono finiti nei guai due catanesi, due rumeni e un albanese, tutti residenti a Milano, scoperti dai carabinieri di Castelraimondo. I cinque sono stati denunciati per favoreggiamento.

I fatti risalgono alla tarda serata del 27 settembre scorso, quando i militari della stazione locale, durante un’operazione di controllo del territorio, hanno intercettato una Ford Focus sospetta, ritenuta essere utilizzata da pregiudicati coinvolti in furti in appartamento. Un uomo, che si trovava vicino al veicolo, ha notato l’arrivo della pattuglia ed è fuggito a piedi, dileguandosi nelle campagne circostanti e facendo perdere le proprio tracce.

All'interno del mezzo abbandonato, i militari hanno trovato una serie di attrezzi da scasso, tra cui una smerigliatrice angolare, dei trapani, un’ascia e un disturbatore di frequenze radio, noto come "jammer", un dispositivo in grado di bloccare segnali radio, inclusi quelli utilizzati da sistemi di allarme o da telefoni cellulari.

Le successive indagini, condotte dall’Arma, hanno portato all'identificazione di cinque persone, tutte residenti a Milano, due di origini catanesi, due di nazionalità rumena e un albanese, che sono state denunciate all’autorità giudiziaria per il reato di favoreggiamento personale. Gli indagati avrebbero facilitato il compimento dei furti da parte di altre persone, non ancora identificate. In particolare, i cinque indagati sono ritenuti responsabili di aver agito come prestanome. In tale ruolo, sono risultati intestatari fittizi di veicoli o delle relative polizze assicurative, che invece erano in uso ad altri per compiere i reati. I veicoli in questione circolavano quindi sul territorio nazionale senza che i veri responsabili potessero essere identificati.

Gli indagati, oltre che per il reato di favoreggiamento personale, sono stati anche denunciati a vario titolo per aver indotto i funzionari del Pubblico Registro Automobilistico a commettere l’errore di registrare autoveicoli a persone diverse dagli effettivi utilizzatori e per aver indotto alcuni agenti assicurativi a stipulare polizze per veicoli intestati ad altri soggetti. Un’operazione importante, quella effettuata dai carabinieri di Castelraimondo (sotto la Compagnia di Camerino). Su tutto il territorio provinciale si verificano spesso furti in abitazione, diversi negli ultimi tempi sono avvenuti nell’Alto Maceratese. Continua il giro di vite da parte dell’Arma.