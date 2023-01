Raffica di furti d’auto nel Piceno: "La gente ha paura a parcheggiare per strada"

Sei furti di auto negli ultimi 15 giorni in provincia di Macerata: "Chi parcheggia per strada ha paura"

Potenza Picena, 28 gennaio 2023 – “I clienti ne parlano ogni giorno dei furti d’auto, perché sono avvenuti uno dietro l’altro. Anche io, che abito qua vicino, ci penso che potrebbero rubarmi la macchina. Inoltre, una mia cliente è parente del giovane che ha subito il primo furto. Chi parcheggia l’auto per strada ha davvero paura".

L'area dei furti a Porto Potenza Picena

Fabio Bambozzi della pizzeria Adriatica in viale Regina Margherita, a Porto Potenza, non nasconde la preoccupazione generale che c’è in città per via dei ripetuti furti d’auto, ben quattro, a cui si sommano altri due a Porto Recanati, tutti avvenuti negli ultimi 15 giorni.

L’ultimo risale a giovedì, verso le 18. Qualcuno è entrato nell’oratorio Don Bosco di via Trieste, e ha frugato su alcune giacche appese all’entrata, senza farsi vedere. Così, da una di quelle, ha preso la chiave di una Ford Ecosport, parcheggiata là fuori, e si è impossessato della macchina andandosene via indisturbato. Solo dopo, il proprietario ha realizzato il furto subito e ha sporto denuncia alla caserma dei carabinieri di Porto Potenza.

Un modus operandi che però, secondo i militari, non centrerebbe con gli altri furti d’auto, che invece avrebbero avuto come autori una banda di Cerignola (nel Foggiano).

Ma intanto il timore è tangibile tra la popolazione. "Quello dei furti d’auto è l’argomento principale di discussione qui – racconta Riccardo Principi del bar Paoletti, in piazza della Stazione –. Non è mai avvenuta una simile escalation, questa era un’isola felice. Tuttavia, in molti mi dicono che nelle ultime sere ci sono stati più controlli dei carabinieri e posti di blocco. Speriamo che tutto finisca; ho una vecchia Golf che parcheggio per strada e mi auguro che non la vogliano prendere".

Il primo furto c’era stato la notte dell’11 gennaio, quando era stata rubata una Audi A3, parcheggiata in via Puccini, nel rione Musicisti. E proprio quel quartiere era stato preso di mira nei giorni seguenti. Nella notte tra il 22 e il 23 gennaio, erano quindi state rubate una Volkswagen Golf in via Beethoven e una Volkswagen Polo in via Rossini, mentre una terza auto era stato forzata dai balordi, ma vanamente.

Mentre nella notte dopo, la banda aveva preso di mira Porto Recanati ed erano state portate via una Audi A1 e una Volkswagen Golf, parcheggiate per strada.

Da indiscrezioni, alcune delle auto rubate sono state ritrovate a Cerignola e proprio i carabinieri pugliesi hanno beccato dei soggetti che erano intenti a smontarle. E tutti sono stati denunciati per il reato di ricettazione.