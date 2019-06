Corridonia (Macerata), 30 giugno 2019 - Dopo aver messo a segno cinque furti nella notte a Corridonia, due albanesi sono stati fermati dai carabinieri. «Siete stati bravi, complimenti», hanno detto ai militari al momento dell’arresto, sorpresi dal fatto di essere stati beccati in flagranza.

Da qualche giorno in provincia, ma anche nel Fermano e nell’Anconetano e in particolare a Osimo, erano stati segnalati moltissimi furti in appartamento: i ladri arrivavano la notte, facevano un buco sulla finestra di un appartamento ed entravano senza neanche preoccuparsi se in casa ci fosse qualcuno o no. Nel giro di pochi minuti portavano via quello che potevano, contanti e gioielli, per poi dileguarsi nella notte. È capitato in più di una occasione che i ladri si trovassero faccia a faccia con il malcapitati proprietari: una situazione molto sgradevole da vivere, soprattutto in piena notte.

I carabinieri del Nucleo operativo di Osimo e quelli della stazione di Filottrano, diretti dal luogotenente Luciano Almiento, hanno però trovato un indizio che li ha messi sulle tracce dei malviventi. Così sono iniziate le indagini, che hanno portato i militari ai due albanesi. Da venerdì pomeriggio, le pattuglie li hanno intercettati e seguiti senza farsi scoprire, per capire dove avessero la base e cosa facessero. Li hanno visti così, far base a Casette d’Ete e poi, la notte, mettere a segno i cinque furti a Corridonia. I carabinieri a quel punto hanno messo il turbo, e quando quelli sono partiti a razzo verso la costa, dopo dopo un inseguimento ad alta velocità in superstrada li hanno bloccati. Sono così finiti in manette un 36enne e un 32enne, uno residente a Santa Maria Capua Vetere e l’altro a Casaluce, in provincia di Caserta. I due hanno numerosi precedenti per furto.

Nell’auto e nell’appartamento è stata recuperata la refurtiva dell’altra notte e dei furti precedenti, ma sono stati trovati anche hashish e marijuana con un bilancino di precisione, dunque l’accusa per loro è anche di aver spacciato stupefacenti. I due erano i classici pendolari del furto, che si piazzano in una zona per qualche tempo e mettono a segno una serie di colpi prima di tornare a casa e sparire nel nulla. Erano convinti di farla franca anche questa volta, e invece sono finiti nella rete dei carabinieri. L’arresto ha sorpreso gli albanesi, che si sono complimentati con i militari. Altre indagini sono in corso comunque sui blitz ladreschi degli ultimi giorni.