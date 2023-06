Furti: denunciate due rom Messe in fuga dal vicino

di Paola Pagnanelli

Messo in allarme da alcuni rumori strani sul pianerottolo, ha controllato dallo spioncino e così ha visto due donne intente a cercare di scassinare una serratura. Ha dato l’allarme alla polizia, e così è riuscito a far individuare le due ladruncole. È successo mercoledì pomeriggio, nella zona del Convitto. Mentre era a casa, a un certo punto un uomo ha sentito qualcuno armeggiare con il portoncino davanti a quello del suo appartamento. È bastata un’occhiata dallo spioncino per capire cosa stessero facendo le due giovani rom, che subito dopo, forse avendo capito di essere state scoperte, hanno desistito dal loro intento e si sono allontanate scendendo a piedi per le scale, e lasciando il palazzo. Il maceratese però ha subito allertato la polizia, e dalla centrale operativa della questura è partita una segnalazione alle pattuglie che erano in giro, dando la descrizione delle giovani fornita dall’uomo che le aveva viste. E pochi minuti dopo, le due sono state rintracciate alla stazione, mentre erano in procinto di salire a bordo di un treno e di allontanarsi. Perquisite, le due sono state trovate con un paio di forbici a testa nascoste tra i vestiti. Sono state dunque accompagnate in questura e identificate. Si è scoperto così che le ragazze, di 23 e 26 anni, di origini croate e residenti nella provincia di Ancona, avevano avuto già numerosissime segnalazioni da parte di polizia e carabinieri, soprattutto per reati contro il patrimonio come i furti. Sono state quindi denunciate alla procura, per i reati di tentato furto aggravato in concorso tra loro e possesso di strumenti atti ad offendere. Inoltre, il questore ha firmato per entrambe il foglio di via obbligatorio e sono state rimandate nella provincia di Ancona, con il divieto di rimettere piede nel territorio del Comune di Macerata per i prossimi tre anni. Con l’arrivo del caldo e delle vacanze estive, il problema dei furti potrebbe tornare a farsi sentire. Per questo, come avvenuto in questo caso, è importante avere la massima attenzione nel caso si notino persone sconosciute nel proprio palazzo, e non esitare a rivolgersi alle forze dell’ordine per segnalare anomalie.