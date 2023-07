Furti di Biciclette a Civitanova, Appelli Social nella Speranza di Recuperarle

Furti di biciclette a go go a Civitanova, vengo rubate in strada anche se incatenate ai pali e spariscono pure da dentro i giardini. E fioccano gli appelli social nella speranza di poterle recuperare. Come quello di una mamma che vive nel rione Fontanelle. I ladri le sono entrati nel giardino di casa e hanno portato via la bici del figlio. E ieri mattina razzie anche in via Indipendenza. La proprietaria aveva lasciata la bicicletta sotto casa, chiusa con lucchetto, ma non è bastato perché quando è andata a prenderla per usarla, come fa di solito, per fare un giro con i propri cani, non l’ha trovata.