Furti di cosmetici nei supermercati. Gli arrestati patteggiano: subito liberi

Dopo aver saccheggiato i supermercati di creme per il viso, tinture per capelli e spazzolini elettrici, pensavano di averla fatta franca. Ma sono incappati in un controllo della polizia e sono finiti in manette. Si tratta di tre georgiani, tutti già segnalati per episodi analoghi commessi in varie parti di Italia. Venerdì intorno alle 15 gli agenti della Volante stavano facendo dei controlli nella zona delle Vergini, e hanno fermato una Renault Clio. Subito dai database della polizia è venuto fuori che l’auto, presa a noleggio a Napoli, era stata segnalata: sarebbe stata usata da soggetti sospettati di commettere furti nei supermercati. La pattuglia ha controllato i documenti del conducente, Koba Gabunia, 38 anni, ed è venuto fuori che non aveva mai preso la patente. In auto con lui c’erano anche il 26enne Akleksandre Tchotcheli, e il 32enne Giorgi Jintchvelashvili, tutti già schedati dagli archivi delle forze dell’ordine. Aprendo il portabagagli, gli agenti si sono trovati di fronte due borsoni e uno zaino pieni di creme e prodotti di profumeria di vario genere. I tre sono stati portati in questura. È venuto fuori che avevano anche una maglietta con un foro davanti, usata per sfilare la merce dagli scaffali e nasconderla. A quel punto sono partite le indagini della Squadra mobile, che da alcuni elementi ha ricostruito luoghi e orari in cui erano stati commessi i furti: poco prima, le telecamere del supermercato Coop avevano ripreso i tre, e nella mattinata la stessa cosa era successa alla Coop di Tolentino. I titolari hanno denunciato i furti subiti – per un valore complessivo di circa duemila euro – e i georgiani sono stati arrestati.

Ieri per loro si è tenuto il processo per direttissima, in tribunale. Di fronte al giudice Domenico Potetti, gli avvocati difensori Vando Scheggia e Marco Vannini hanno chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pubblico ministero Claudio Rastrelli a un anno e due mesi di reclusione e 300 euro di multa, con la sospensione condizionale. La merce è stata restituita ai proprietari. Il giudice ha dato anche il via libera all’espulsione dei tre e ora su questo si faranno accertamenti con l’ufficio stranieri della questura. Il conducente è stato anche sanzionato per la guida senza patente, e l’auto è stata messa sotto sequestro amministrativo. Gli arresti sono anche il risultato del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, con posti di controllo mirati nelle zone dove si sono registrati più fatti significativi e dove c’è maggiore affluenza di persone.