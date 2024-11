Furti di rame dalle case del cratere. Tre operai bloccati dai vigili

Ancora saccheggi di rame nel cratere sismico. Questa volta è toccato a Camerino, dove tre operai sono stati fermati dalla polizia locale: sono stati denunciati a piede libero per furto di rame e concorso nel reato.

I tre, dipendenti di una ditta edile che opera nel territorio camerte, sono stati beccati all’interno di due appartamenti inagibili, a Campo Boario. A seguito dell’attività di indagine gli agenti, coordinati dal comandante Cristiana Zampetti, hanno accertato che il rame provenisse dagli impianti di riscaldamento degli appartamenti al piano superiore dell’immobile. Disposto il sequestro della refurtiva, è stato richiesto il foglio di via obbligatorio dal Comune di Camerino con divieto di ritorno.

Il sindaco Roberto Lucarelli si è complimentato con la polizia locale per questa operazione, "avvenuta grazie al controllo del territorio". "Sicuramente non si tratta di un’attività ordinaria degli agenti – ha aggiunto il primo cittadino –, segno di una grande attenzione alla sicurezza da parte loro. Grazie dunque alla polizia locale, alla comandante Zampetti e a tutto il corpo per il grande lavoro che svolgono, in collaborazione con l’amministrazione comunale, a tutela dei cittadini".

La grande richiesta di questo metallo, il suo valore e la scarsità del bene incoraggiano i furti. Una vicenda simile era avvenuta a Sarnano, seguita dai carabinieri della Compagnia di Tolentino e di Camerino. Anche in quel caso i malviventi di giorno lavoravano con la ditta alla ricostruzione post sisma nell’alto Maceratese, e la sera saccheggiavano il rame da case e cimiteri dei piccoli paesi, girando per tutto il cratere e scegliendo sempre le zone più isolate. Le indagini, iniziate nel novembre 2023 e terminate il mese scorso, avevano portato all’arresto di due fratelli della provincia di Benevento, entrambi pregiudicati.

I carabinieri li avevano pedinati dopo aver messo il Gps sotto alle loro auto. In otto mesi erano stati sottratti 70 quintali di oro rosso per incassare 50mila euro. I due fratelli avevano dovuto rispondere di furto aggravato, autoriciclaggio in concorso e trasporto di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione. In tutto sarebbero stati 46 furti. Ora si trovano in carcere a Montacuto.