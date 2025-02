Furti di rame, le grondaie rubate dalle case

Sono tornati alla carica i ladri di rame che negli ultimi giorni hanno colpito tre abitazione di Porto Recanati, dove sono stati rubati i tubi discendenti delle grondaie.

L’ultimo colpo è avvenuto ieri, all’alba. A farne le spese è stata Francesca Martini, che abita in un condominio di via Roma. "Erano le 6 e stavo dormendo in camera, quando ho sentito dei rumori strani che mi hanno svegliata – racconta la donna –. Lì per lì mi ero spaventata perché avevo pensato che qualcuno stesse provando a rubare un’auto per strada, allora mi sono affacciata dalla finestra. Ma non ho visto niente e sono tornata a letto. Più tardi sono uscita per una passeggiata con il mio cane e, in quel momento, mi sono accorta che i tubi in rame delle grondaie erano stati tagliati e portati via". Tuttavia è molto probabile che il responsabile – o i responsabili – non siano riusciti a completare l’opera. "Uno dei tubi era stato parzialmente segato, penzolava dall’alto e c’era il pericolo che cadesse addosso a qualche auto o persona – riprende Martini –. Quasi sicuramente il ladro è scappato nell’istante in cui ho aperto la finestra. Comunque, sono intenzionata ad andare alla caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. Nel frattempo, ieri ho chiamato un muratore per installare dei nuovi tubi in alluminio. Il danno che ho subito si aggira sui 150 euro".

E non finisce qui. Mercoledì notte, verso le 3, un residente di via Loreto è uscito di casa e ha visto un giovane che stava rubando i tubi in rame del suo palazzo. Il malfattore, alla vista del portorecanatese, è scappato a gambe levate. Mentre due settimane fa dei pezzi di grondaia sono stati trafugati da un’altra abitazione di via Roma. Furti che si aggiungono a quelli che si sono consumati tra gli chalet Amneris, Il Faro e La Lancetta, con ignoti che hanno smontato e rubato i preziosi tubi in rame.

Giorgio Giannaccini