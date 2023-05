Furti di scooter, bici e dentro le auto

Furti nelle auto, scooter e biciclette rubate. Continuano ad imperversare i ladri un po’ in tutti i quartieri e dopo il blitz in centro, dentro alcuni garage di viale Vittorio Veneto, durante il quale si sono portati via anche la macchina (Fiat Panda) di un disabile, sono tornati a colpire a Fontespina. Vittima una donna che aveva lasciato a bordo del suo veicolo una borsa: qualcuno ha rotto un finestrino e rubato tutto (è riuscita a tornare in possesso della sola carta di credito). La notte tra venerdì e sabato invece è stato rubato lo scooter di un giovane, uno Scarabeo nero, in via Adua. A queste ruberie si aggiunge il furto di una bicicletta l’altra sera nel quartiere di San Marone.