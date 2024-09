Furti e danneggiamenti in centro. Supermercato, ristorante e negozio: "Qui è entrato per la terza volta"

Raffica di furti e danneggiamenti l’altra notte in centro ai danni del supermercato, del ristorante di sushi e di un negozio di frutta e verdura il cui titolare era stato messo agli arresti domiciliari, con l’accusa di spaccio di stupefacenti. Ad agire, a quanto sembra, un giovane della zona.

Il ladro intorno a mezzanotte tra venerdì e sabato ha preso di mira il supermercato "Tigre", lungo viale Leopardi. "Prima ha provato a rompere con i calci la porta di sicurezza, che si trova sotto alle scale che portano in corso Garibaldi – racconta il titolare, Massimo Morresi –. Poi ha visto che lì non riusciva a entrare, allora è passato alla porta principale. Ha iniziato con i calci, poi ha usato uno dei nostri carrelli per la merce e con quello ha tentato di scardinare il lucchetto". Il ragazzo, perfettamente ripreso dalle telecamere, si è dato da fare per una decina abbondante di minuti. Mentre lui cercava di aprire con la forza, sono anche passati alcuni dei giovani. Uno solo ha provato a dissuaderlo, ma il ladro ha aspettato che quello si allontanasse per riprendere il suo tentativo. "Quando era ormai riuscito a spaccare la porta, l’allarme lo ha messo in fuga – conclude Morresi –. Non ha preso niente, ma ho dovuto chiamare il fabbro in piena notte e per rimettere a posto la porta vetrata ci vorrà qualche migliaio di euro".

A quel punto – a quanto sembra – il ladro è corso per le scale arrivando al ristorante giapponese Hanami. "L’altra sera avevamo fatto tardi – spiega il titolare – e così a mezzanotte eravamo ancora qui. C’erano le luci accese, ma lui è entrato lo stesso. Io l’ho visto e ho preso una scopa, non sapevo cosa volesse fare e ho provato a mandarlo via. L’ho seguito per un po’, andava verso via Mozzi. Poi l’ho lasciato andare. Ma qui era già venuto. La prima volta il 7, ha scassinato la porta sul retro e ha preso quello che era in cassa e i contanti messi via per la mancia al personale, un migliaio di euro. E poi di nuovo è tornato l’11, prendendo gli spicci dal registratore di cassa. era la terza volta che veniva qui. E ha fatto anche parecchi danni alla porta". Era stato proprio il titolare di Hanami, a mezzanotte, a chiamare la polizia, "perché avevo sentito qualcuno che sbatteva con forza al piano di sotto, e avevo capito che stava succedendo qualcosa".

Nella notte, un terzo furto è stato messo a segno anche al negozio di frutta e verdura in borgo San Giuliano. Il titolare, l’egiziano 35enne Ali Ashraf Emad,era stato sorpreso la sera prima dalla Guardia di finanza con quasi un etto di hashish, e per questo era agli arresti domiciliari. E solo in tribunale, ieri mattina, ha scoperto cosa fosse accaduto nella notte. Per altro, davanti al giudice Francesca Preziosi, assistito dall’avvocato Donatello Prete, l’uomo ha spiegato di vivere del suo lavoro e di aver comprato l’hashish solo per se stesso, per evitare di fare piccoli acquisti di frequente. Il giudice alla fine ha revocato i domiciliari e disposto l’obbligo di firma due volte alla settimana. La direttissima ci sarà il 18 ottobre.

Tutti i furti sono stati denunciati alla polizia.