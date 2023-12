Furti e inseguimenti da far west: due arresti

di Paola Pagnanelli

Una banda di ladri aveva imperversato tra Castelraimondo e Matelica, un anno fa, e non aveva esitato a speronare i carabinieri. Ma ora in due sono stati arrestati, grazie a una complessa indagine dei carabinieri della Compagnia di Camerino. Le indagini erano partite dopo quanto avvenuto la notte del 17 novembre dell’anno scorso. Dopo i furti in due appartamenti di Castelraimondo, a Camerino i militari avevano intercettato l’Audi A3 usata dai ladri. Era partito un inseguimento folle, alla fine i ladri avevano urtato la Jeep dei militari per poi schiantarsi contro un palo e scappare a piedi. Nella vettura abbandonata, erano stati trovati la refurtiva e attrezzi da scasso. Per prima cosa i carabinieri del Nucleo operativo di Camerino, diretti dal capitano Angelo Faraca, avevano scoperto che i ladri in fuga, dopo lo schianto con l’Audi, avevano raggiunto la strada statale e avevano aspettato nascosti vicino a distributore di benzina, dove poi un complice li aveva raggiunti e fatti salire a bordo di una Giulietta Alfa Romeo, rubata a Roma. Arrivati a una farmacia alla periferia di Roma, i due erano stati scaricati. Per alcune ore erano rimasti tra i cespugli, e poco prima dell’alba erano stati recuperati da un’altra Audi A3, rubata anche questa, che poi era partita verso Magliano Sabina. L’Audi schiantata a Camerino, anche questa sottoposta a un’analisi meticolosa, era stata acquistata in modo fraudolento, affinché non risultasse oggetto di ricerca da parte delle forze dell’ordine. La velocità di esecuzione dei furti e l’organizzazione per il recupero dei ladri avevano fatto capire che si trattava di una banda specializzata. Intanto, i militari avevano analizzato anche traffico telefonico e celle. Incrociando dati e orari, i carabinieri del Nucleo operativo di Camerino sono riusciti a dare un nome ai ladri, due albanesi di 22 e 38 anni, all’epoca residenti a Roma, già con precedenti. Nei giorni scorsi il tribunale ha emesso per loro le ordinanze di misura cautelare in carcere e ieri i due uomini sono stati arrestati. Uno è stato rintracciato a Monterotondo e l’altro a Siena, e ora sono il primo in carcere a Rieti e il secondo al Santo Spirito di Siena. "Avevamo veramente poco da cui partire per queste indagini – ha commentato il comandante provinciale, il colonnello Nicola Candido, complimentandosi con i carabinieri di Camerino –, ma è stato fatto ogni sforzo per arrivare al risultato anche con la difficoltà ulteriore di doverci muovere fuori dal nostro territorio. È stato fatto un bel lavoro. Quei fatti avevano sollevato molto allarme sociale, fu un mezzo miracolo che nessuno si fosse fatto male quella notte, ma piano piano tutti i fili sono stati tirati".