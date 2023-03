Furti e rapine in serie negli appartamenti, romeno condannato a sette anni e mezzo

Per una serie di furti e rapine messi a segno negli appartamenti di Monte San Giusto e Montegranaro, è stato condannato a sette anni e mezzo di reclusione il romeno Cristian Florin Moldovan. All’epoca dei fatti, tra il 2010 e il 2011, viveva a Montegranaro, ora è in America irreperibile. Il primo fatto di cui era accusato risaliva al novembre 2010: a Monte San Giusto aveva rubato da una casa gioielli e orologi per 2.500 euro, sorpreso dalla proprietaria le aveva lanciato contro del pietrisco. A maggio 2011, sempre a Monte San Giusto era entrato in casa di una coppia, e minacciandoli con un cacciavite aveva preso oltre mille euro. A giugno, aveva atteso sotto casa un sangiustese e gli aveva sottratto il portafogli e 150 euro. Qualche giorno dopo aveva tentato due furti a Montegranaro, in caso messo in fuga da un cane, nel secondo dai proprietari di casa. Era scappato poi a bordo di un’Audi A3 rubata a Pedaso. Per le accuse di furto, rapina e ricettazione, il pm Enrico Riccioni ieri ha chiesto la condanna a 12 anni di reclusione. L’avvocato Alessandro Ciarrocchi ha fatto presente che l’imputato aveva eletto domicilio dal difensore anni prima, poi era divenuto irreperibile. Alla fine il collegio presieduto dal giudice Roberto Evangelisti gli ha inflitto la pena a sette anni e mezzo di carcere.

p. p.