Furti e spaccio, arrestato un 30enne

I carabinieri di San Severino hanno arrestato un 30enne tunisino, residente a Fabriano, in regola con il permesso di soggiorno, a seguito dell’esecuzione dell’ordinanza di sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova, emessa dall’ufficio di sorveglianza di Macerata. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato dai militari nel carcere di Fermo, dove dovrà scontare due anni, sei mesi e due giorni di reclusione per una serie di reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.