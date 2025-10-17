Furti e truffe, scatta l’allerta tra i cittadini

Torna l’allarme tra la popolazione a Matelica a seguito di alcuni casi di furto nelle abitazioni, sfruttando in molti casi il buio per dileguarsi.

Le prime segnalazioni sono arrivate a inizio settimana, quando alcuni abitanti del quartiere di Regina Pacis, rientrando a casa dopo le 18, hanno dovuto constatare la visita dei topi di appartamento. Negli stessi giorni sono stati anche segnalati alle autorità alcuni casi di individui sospetti che si sono aggirati per le abitazioni, sostenendo di essere stati inviati per la lettura dei contatori. Immediatamente è scattato il tam tam sui social, con l’invito ad alzare il livello di guardia verso sconosciuti che gironzolino tra le palazzine o si presentino alla porta con le più improbabili giustificazioni. Qualcuno avrebbe anche notato una Fiat Tipo blu con a bordo uno o più personaggi sconosciuti, in giro per il quartiere.

L’allerta, ormai consueta con il periodo autunnale quando le giornate si accorciano e resta più facile sgattaiolare via nel buio della notte, ha portato l’amministrazione comunale a invitare la popolazione a essere guardinga, non esitando a chiamare le forze dell’ordine di fronte a personaggi o episodi sospetti. Il sindaco Denis Cingolani in proposito ha ricordato che "negli ultimi periodi è stata di nuovo notata la presenza in città di truffatori che si fingono tecnici dell’acqua, ma all’occorrenza anche di luce o gas, e con questa strategia tentano di accedere più facilmente nelle abitazioni, affidandosi alla buona fede delle persone. A questo fine è però bene avvisare tutti che il Comune di Matelica e la società che si occupa alla gestione del servizio idrico non inviano personale a effettuare controlli a domicilio senza alcun preavviso. Inoltre, il personale incaricato ha sempre un tesserino per il riconoscimento, che deve essere ben visibile. Raccomando quindi a tutti i cittadini matelicesi di prestare la massima attenzione qualora si presentassero dei falsi addetti. In caso di avvistamenti – ha concluso il primo cittadino – , oltre a non aprire la porta, i carabinieri invitano a non fornire alcun dato personale, ma a contattare immediatamente il 112".

Matteo Parrini