Furti in casa a Castelraimondo: sette alla sbarra

Sette persone accusate per una serie di furti negli appartamenti, commessi usando anche le armi, ma il processo slitta ancora e due sono già irreperibili. Imputati sono il montegiorgese Gerri Fagiani e poi gli albanesi Altin Tota, Elton Brahelica, Filip Simoni, Marseda Visha, Wandina Mejia Zavala Beissi, Erjon Lito, alcuni senza fissa dimora, altri residenti nel Lazio o in Lombardia. I fatti di cui sono accusati sarebbero avvenuti negli ultimi mesi del 2018 a Macerata e nei centri vicini. Secondo l’accusa il gruppo avrebbe individuato un casolare disabitato a Castelraimondo, e lo avrebbero usato come base da cui partire per commettere una serie di furti in zon. Nel giro di pochi giorni la banda commise otto furti a Castelraimondo, Matelica, Esanatoglia, Serrapetrona, Appignano e San Severino, da dove in particolare, oltre a gioielli e contanti, presero anche diverse armi ad uso sportivo e da caccia. Queste armi, tra cui tre pistole di marca Glock e Beretta, sarebbero state nascoste in un casolare a Falerone, con caricatori e munizioni. Marseda Visha, saputo che alcuni del gruppo erano inseguiti dai carabinieri, da Milano si sarebbe fiondata nelle Marche per prenderli e farli passare attraverso il confine con la Slovacchia, consentendo loro di tornare in Albania, per questo è accusata di favoreggiamento. La stessa accusa è rivolta anche a Meja, che però non riuscì ad aiutare i fuggitivi perché il 19 dicembre 2018 Tota e Brahelica furono arrestati dai carabinieri di Camerino, con l’operazione "Aquile nere".