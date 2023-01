Furti in crescita del 25%, calano le rapine

di Paola Pagnanelli

La ripresa dei furti, la lotta allo spaccio, l’attenzione sulla ricostruzione e la repressione per chi, ancora oggi, insiste nel mettersi al volante dopo aver bevuto: bilancio a tutto campo per il 2022 con la premessa che, "a eccezione dei due omicidi di Civitanova, non ci sono problemi che si segnalino in modo particolare in questo territorio", come ha detto il comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Nicola Candido. Nel corso dell’anno, i carabinieri hanno indagato su 5.993 delitti, l’86 per cento del totale denunciato in provincia; hanno arrestato 151 persone e denunciate 2.008. L’Arma ha inoltre arrestato i soggetti accusati di essere gli autori di due omicidi, il primo commesso a Civitanova l’8 agosto, collaborando con la polizia, e il secondo a San Severino il 27 novembre. Le cifre evidenziano, rispetto al 2021, la diminuzione del 26 per cento delle rapine e dell’8 per cento delle estorsioni, ma l’aumento del 25 per cento dei furti. Quanto allo spaccio, sono stati sequestrati 113 chili di sostanze. Inoltre sono state denunciate 45 persone per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Sul fronte della violenza di genere, in provincia sono state attivate 76 procedure da codice rosso. Quanto alla sicurezza stradale, le pattuglie hanno fatto 4.449 multe. Significativo il dato sulle patenti ritirate: nel 2022 sono state 193, di cui 179 per guida sotto l’effetto di alcolici e il resto sotto l’effetto di stupefacenti. Nel 2021, le patenti ritirate erano state 132, di cui 121 per gli alcolici. "Quello passato è il primo anno che non ha risentito delle limitazioni del Covid – ha spiegato il colonnello Candido –. Con una maggiore circolazione di persone, qualcosa è aumentato anche dal punto di vista dei reati. In particolare prima di Natale abbiamo registrato vari furti, che ora sembrano un po’ rallentati. In alcuni casi siamo riusciti a scoraggiare i responsabili, in altri ci sono indagini in corso che potrebbero presto dare risultati. Si tratta di incursioni di malviventi dal Lazio, dall’Umbria, dalla Campania, a volte probabilmente con un basista in zona. I servizi comunque sono stati intensificati, così in particolare la Compagnia di Camerino ha intercettato i ladri in fuga e sventato dei furti, e a Macerata è stato dato l’allarme per un’auto già segnalata, su cui poi è intervenuta la polizia. Denunciare comunque è fondamentale, le segnalazioni dei cittadini sono preziose e, se tempestive, possono consentire di intervenire subito. Non possiamo essere ovunque e abbiamo bisogno della collaborazione di tutti". Sul fronte della lotta allo spaccio, oltre ad arresti e sequestri l’Arma ha puntato sulla prevenzione con gli incontri nelle scuole, "per dare informazioni ai ragazzi che non conoscono gli effetti degli stupefacenti, anche su quelli definiti a torto leggeri". Emerge la facilità con cui le pattuglie trovano persone al volante con un tasso alcolemico superiore al lecito. "Il dato è costante, non si percepisce la gravità di questo comportamento". Quanto ai controlli nel cratere, non sono state previste risorse in più per monitorare le centinaia di cantieri aperti. "Ma con il Nil facciamo i controlli e li intensificheremo ancora. Segnalare una piccola violazione può significare evitare un infortunio grave o mortale".