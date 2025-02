Furti in farmacia e in un negozio. I ladri incastrati dalle telecamere

Due ladruncoli nordafricani si sono intrufolati alla farmacia Cruciani e mentre uno distraeva la farmacista, l’altro ha arraffato dalla cassa 400 euro. Ma sono stati immortalati dalle telecamere e ora i carabinieri di Porto Recanati li stanno cercando, visto che avevano tentato pure di commettere un furto simile al negozio Acqua & Sapone di via Pizzardeto, non riuscendoci perché scoperti dai dipendenti. È quanto avvenuto nei giorni scorsi. Un pomeriggio, intorno alle 16.30, i due nordafricani sono entrati in azione alla farmacia Cruciani di corso Matteotti. In pratica, uno dei due ha distratto la farmacista di turno con delle scuse. E nel frattempo il suo complice si è avvicinato repentinamente alla cassa, allungando le mani e portandosi via tutto l’incasso. È riucito persino a staccare il cassetto dove erano custoditi gli spicci. In tutto ciò non hanno dato nell’occhio e sono poi usciti tranquillamente, come se non fosse successo nulla. Solo dopo, la farmacista si è accorta che la cassa era vuota. Così, guardando le immagini, ha realizzato di esser stato beffata dai due balordi. In seguito i titolari della farmacia si sono recati nella caserma dei carabinieri per sporgere denuncia, allegando le immagini delle telecamere di videosorveglianza privata. I due erano già noti alle forze dell’ordine.

Qualche giorno prima la coppia di malfattori aveva provato il gran colpo nel negozio Acqua & Sapone di via Pizzardeto, al confine tra Porto Recanati e Loreto. Si erano diretti lì verso le 8.30 e avevano tentato di aprire un cassetto con all’interno dei prodotti per l’igiene. Però erano stati notati dai dipendenti e avevano desistito. Poco dopo ci avevano riprovato, cercando di forzare la cassa. Nuovamente erano stati scoperti, per poi essere cacciati fuori. Sul posto erano intervenuti i carabinieri per visionare i filmati di videosorveglianza. In breve si era scoperto che i due avevano in precedenza rubato dei profumi in altri due negozi, sempre della catena Acqua & Sapone, che si trovano a Castelfidardo e ad Ancona. Giovedì mattina i carabinieri hanno passato al setaccio corso Matteotti, chiedendo informazioni nei vari locali e mostrando una foto dei due, per ritrovarli e fargli pagare il conto delle loro scellerate azioni.

Giorgio Giannaccini