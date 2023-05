Furti in serie di notte nei garage "Si sono presi anche la mia auto"

di Chiara Gabrielli

Furti in serie nei garage: in via Cincinelli si sono portati via un’auto e degli occhiali, in un altro box una trentina di bottiglie di Prosecco, un monopattino elettrico e una borsa piena di attrezzi. È accaduto nella notte tra mercoledì e ieri, la zona è quella dietro la stazione ferroviaria. Altri colpi poi sarebbero stati messi a segno in via dei Velini. "Tra l’una e le 2 ho sentito dei rumori – racconta il proprietario dell’auto –, ma non ho dato troppa importanza alla cosa, spesso qui sotto passano ragazzi con i motorini. La mattina però ho visto che la nostra Vespa era stata spostata, stava in parte sulla carreggiata. Allora sono sceso di corsa, ancora in pigiama. Erano le 7.45. Ho trovato la serranda del garage aperta di circa 50 centimetri e la luce interna accesa. Ho guardato dentro e la macchina non c’era più". La sua Toyota Auris era sparita. "Devono aver forzato la serratura della serranda del box, altrimenti non si spiega. Evidentemente hanno fatto tutto con calma, dato che si sono portati via anche le chiavi della moto e della Vespa, che stavano dentro un portaocchiali. Hanno preso anche gli occhiali. Hanno aperto pure un portaoggetti, di quelli che si mettono sulla canna della bicicletta". Tutto questo "è assurdo, anche perché chiudo sempre a chiave il garage. Ripensadoci poi, quei rumori notturni che ho sentito dovevano essere per i tentativi di mettere in moto la Vespa". Appena realizzato di aver subìto il furto, "ho provato una grande rabbia, per me quell’auto era importante anche dal punto di vista affettivo, la usavo molto per viaggiare, la tenevo bene, era un gioiello. Provo molto sconforto, sono stato sempre una persona seria e non sopporto che vengano a portarsi via la mia roba". Il proprietario dell’auto ha denunciato il furto ai carabinieri di Macerata. La Toyota è stata vista, sempre ieri mattina, a Fermo. Le indagini proseguono. In un altro garage lì a fianco, oltre a un monopattino elettrico, si sono portati via pure diversi attrezzi e circa 30 bottiglie di Prosecco.